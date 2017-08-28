Ущерб от урагана "Харви" может превысить 40 миллиардов долларов

Об этом в понедельник, 28 августа, пишет CNN, ссылаясь на подсчеты исследовательской компании CoreLogic. По оценкам экспертов, ущерб может составить 39,6 миллиардов долларов, если ураган достигнет третьей категории.

При этом синоптики сообщают, что его сила выросла до четвертой категории, снизившись затем до первой. Однако штат Техас ждет еще несколько дней сильнейших ливней, которые могут привести к серьезным наводнениям.

Напомним, ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу 26 августа. Максимальная скорость ветра достигала 215 километров в час. Более 300 тысяч человек остались без электричества, разрушены множество домов, трое человек погибли, в штате введен режим стихийного бедствия.

Как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует во вторник, 29 августа, посетить пострадавший от урагана Техас.