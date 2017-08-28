Украина соберет рекордный урожай ячменя

При этом уже намолочено 37,3 миллионов тонн зерна. Таким образом, в Украине в этом году зафиксирована рекордная урожайность ячменя, ржи и рапса.

Об этом в понедельник, 28 августа, рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк. По его словам, 15 областей страны продемонстрировали самую высокую урожайность за весь период независимости Украины.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, отрасль вышла на высокие показатели урожайности, по некоторым культурами, - заверил он, добавив, что министерство сохраняет предыдущие прогнозы по урожаю, уровень которого полностью обеспечит продовольственную безопасность государства и генерирует ресурс для экспорта, сопоставим с прошлогодним.

В свою очередь Мартынюк напомнил, что в прошлом году аграрии достигли наивысшего уровня рентабельности и в текущем сезоне, с учетом постепенного роста мировых цен на сельхозпродукцию, есть основания для сохранения высоких показателей прибыльности аграрного бизнеса.

Замминистра также рассказал, что уже намолочено ячменя – 8,6 миллионов тонн, собрано ржи - 471 тысяч тонн и намолочено рапса - 2, 1 миллионов тонн зерна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала 2017-2018 маркетингового года Украина экспортировала 3 миллиона 947 тысяч тонн зерновых культур.