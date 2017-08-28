Украина поднялась на 12 место в рейтинге производителей стали

На сегодняшний день страна находится на 12 месте, поскольку по сравнению с июлем 2016 года в этом году производство стали в Украине сократилось на 12,9%. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel.

Таким образом, согласно рейтингу, в июле прошлого года Украина производила 2,078 миллионов тонн стали, а в июле этого года производство составило 1,810 миллионов тонн. Кроме того, за семь месяцев 2017 года Украина произвела на 15% меньше стали, чем за семь месяцев 2016 года. Вместе с тем, в общем рейтинге по июльским результатам Украина занимала 14 место, а по результатам за семь месяцев - 12 место.

Лидерами месяца являются Китай, которые произвел 74,021 миллионов тонн). За ним идет Япония - 8,588 миллионов тонн, а на третье месте Индия - 8,362 миллионов тонн. США в рейтинге заняли только четвертое место - 7,071 миллионов тонн. Дальше идет Южная Корея 6,159 миллионов тонн. Россия в рейтинге на шестом месте с объемом производства в 5,585 млн тонн.

По данным за семь месяцев рейтинг возглавляют Китай - 491,553 миллионов тонн, Япония - 60,913, Индия - 58,017, США - 47,748 и Россия - 40,925 миллионов тонн. На шестом месте Южная Корея с объемом производства в 40,868 миллионов тонн.

Всего в рейтинге указаны 67 стран, которые вместе в июле 2016 года произвели 134,798 миллионов тонн стали, а в июле 2017 года - 143,245 миллионов тонн, увеличив таким образом производство на 6,3%. За семь месяцев 2016 года страны произвели 933,976 миллионов тонн стали, а за семь месяцев 2017 года - 977,321 миллионов тонн. Объем производства увеличился на 4,6%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз планирует ввести пошлины размером 19,4% на импорт стали из Украины.