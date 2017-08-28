С начала года в Украине закрылись семь банков

До этого в Украину было 96 банков. Как сказано в отчетных данных Национального банка Украины, только в июле текущего года количество банков уменьшилось с 90 до 89.

В июле с рынка был выведен банк "Новый", - напомнили в НБУ. При этом по данным регулятора в первом квартале текущего года банковский рынок покинули Платинум Банк, банк "Народный капитал", Фортуна-банк, Вектор Банк, а во втором квартале - Финбанк и Диамантбанк.

При этом из 89 банков - 38 это банки с иностранным капиталом и 17 - со 100%-ным инкапиталом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в пятницу, 3 марта, признал очередной киевский банк неплатежеспособным. В связи с существенным сокращением ликвидных средств банка и подачей недостоверной статистической отчетности НБУ объявил о начале ликвидации Вектор Банк. Как сказано на веб-сайте регулятора, соответствующее решение №112-рш/БТ принято правлением Центробанка 2 марта.