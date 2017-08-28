12:58 28.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Qatar Airways выходит на украинский рынок авиперелетов

Первый рейс компании Qatar Airways запустят уже сегодня с аэропорта Борисполь.

Qatar Airways выходит на украинский рынок авиперелетов

Согласно словам министра, руководитель авиационного подразделения Галина Винарчук возглавит коммерческое подразделение данной компании в Украине. 

Напомним, что ранее лоукостер Ryanair вынужден был покинуть украинский рынок авиаперелетов. В этом, в частности, обвиняли руководителя аэропорта Борисполь и главу МИУ Владимира Омеляна. 

Впервые компания такого уровня будет предоставлять услуги и осуществлять перелеты в Украине.

"Этому предшествовала кропотливая работа украинского консульства в Катаре, министерства, а также руководства двух стран", - отмечает Омелян.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее авиакомпания-лоукостера Wizz Air запустила рейс из Киева в Польшу, Данию и Германию.


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