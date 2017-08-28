Qatar Airways выходит на украинский рынок авиперелетов

Первый рейс компании Qatar Airways запустят уже сегодня с аэропорта Борисполь.
Согласно словам министра, руководитель авиационного подразделения Галина Винарчук возглавит коммерческое подразделение данной компании в Украине.
Напомним, что ранее лоукостер Ryanair вынужден был покинуть украинский рынок авиаперелетов. В этом, в частности, обвиняли руководителя аэропорта Борисполь и главу МИУ Владимира Омеляна.
Впервые компания такого уровня будет предоставлять услуги и осуществлять перелеты в Украине.
"Этому предшествовала кропотливая работа украинского консульства в Катаре, министерства, а также руководства двух стран", - отмечает Омелян.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее авиакомпания-лоукостера Wizz Air запустила рейс из Киева в Польшу, Данию и Германию.