Qatar Airways выходит на украинский рынок авиперелетов

Согласно словам министра, руководитель авиационного подразделения Галина Винарчук возглавит коммерческое подразделение данной компании в Украине.

Напомним, что ранее лоукостер Ryanair вынужден был покинуть украинский рынок авиаперелетов. В этом, в частности, обвиняли руководителя аэропорта Борисполь и главу МИУ Владимира Омеляна.

Впервые компания такого уровня будет предоставлять услуги и осуществлять перелеты в Украине.

"Этому предшествовала кропотливая работа украинского консульства в Катаре, министерства, а также руководства двух стран", - отмечает Омелян.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее авиакомпания-лоукостера Wizz Air запустила рейс из Киева в Польшу, Данию и Германию.