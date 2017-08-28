Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:08 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,58 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,44% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,70 доллара за баррель, потеряв 0,36%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Персидском заливе в море вытекло около 35 тысяч баррелей нефти. Инцидент произошел у совместного месторождения Кувейта и Саудовской Аравии.