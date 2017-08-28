09:59 28.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

В понедельник, 28 августа, фьючерсы на нефть марки североморской Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:08 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,58 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,44% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,70 доллара за баррель, потеряв 0,36%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Персидском заливе в море вытекло около 35 тысяч баррелей нефти. Инцидент произошел у совместного месторождения Кувейта и Саудовской Аравии.


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