Наличный доллар в понедельник повысился до 25,71 гривен В обменных пунктах Украины в понедельник, 28 августа, наличный доллар повысился на шесть копеек. Наличный евро набрал 38 копеек. Таким образом сегодня американский доллар продается по 25,71 гривен, а евро можно купить по 30,59 гривен. Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-25,53, продажи 25,56 - 25,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,4004, продажи - 25,7070 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 29,55-30,25, продажи - 30,30-31,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,8484, продажи - 30,5887 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,400-4,290, продажи - 4,300-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,994, продажи - 4,411 за 10 рублей. Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 23 августа 2017 года, наличный доллар повысился на три копейки. Наличный евро немного поднялся. Таким образом, накануне праздников доллар продавался по 25,65 гривен, а евро можно было купить по 30,21 гривен.

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