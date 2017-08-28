19:17 28.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100172410:mysnichenko

На строительство дорог на Донбассе выделят 800 миллионов гривен

В 2017 г. 800 миллионов гривен должны будут выделить специально для строительства на Донбассе автодорог.

На строительство дорог на Донбассе выделят 800 миллионов гривен

Такое заявление сегодня – 28 августа – сделал глава украинского государства П. Порошенко. Согласно его словам – на Донбассе на автодорожное строительство направят 800 миллионов. Это будет такой эксперимент, при котором перевыполнение таможенных пошлин останется в регионе и пойдет именно на дорожное строительство.

Будут построены дороги, которые ранее были разрушены войной. Также построят мосты и системы энергоснабжения – отметил президент.

Как сообщал УРА-Информ, на строительство дорог в Украине направят 17 миллиардов гривен – ранее сообщал П. Порошенко.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив