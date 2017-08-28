На строительство дорог на Донбассе выделят 800 миллионов гривен

Такое заявление сегодня – 28 августа – сделал глава украинского государства П. Порошенко. Согласно его словам – на Донбассе на автодорожное строительство направят 800 миллионов. Это будет такой эксперимент, при котором перевыполнение таможенных пошлин останется в регионе и пойдет именно на дорожное строительство.

Будут построены дороги, которые ранее были разрушены войной. Также построят мосты и системы энергоснабжения – отметил президент.

Как сообщал УРА-Информ, на строительство дорог в Украине направят 17 миллиардов гривен – ранее сообщал П. Порошенко.