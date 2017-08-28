Стало известно имя нового главы Uber

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, Хосровшахи был выбран на должность голосованием в совете директоров.

Кроме того, кандитами на этот пост были бывший глава General Electric Джеффри Иммельт и гендиректор Hewlett Packard Маргарет Уитмен.

При этом один из кандидатов Джеффри Иммельт заявил, что он проиграл в связи с недостаточной поддержкой со стороны руководства компании. В свою очередь другим проигравшим оказалась Маргарет Уитман из Hewlett Packard Enterprise.

Напомним. как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве таксисты провели акцию протеста против сервиса Uber. Они требуют создать равные и конкурентные условия работы на рынке таксомоторных перевозок.