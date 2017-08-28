Лондон не намерен выплачивать ЕС большие суммы за Brexit, - Борис Джонсон

Мы не заплатим ни одним пенни больше той суммы, которую в Лондоне сочтут правильной. Об этом в интервью журналистам заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

По его словам, британское правительство само определит приемлемую сумму, которую будет готово выплатить Брюсселю в связи с Brexit.

Вместе с тем глава внешне дипломатического ведомства Британии подчеркнул, что Лондон не стал бы выплачивать Евросоюзу сумму в размере ста миллиардов евро или фунтов стерлингов.

Напомним, на данный момент Брюссель настаивает на передаче ему 60 миллиардов евро, тогда как для Лондона настаивает на 30 миллиардах.

Как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Великобританию о необходимости уплаты по обязательствам после выхода страны из Европейского Союза. Это касается обязательств, с которыми Великобритания вступила в ЕС, - подчеркнула она, добавив, что речь идет не о затратах на развод, что звучит как штраф. В целом счет может достичь сто миллиардов евро, - подчеркнула она.