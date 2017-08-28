16:21 28.08.2017 | Экономика | Новости
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Германия выделит пострадавшим на Донбассе 1,5 миллиона евро

Речь – о предоставлении пострадавшим Донбасса медицинской, а также психологической и соцпомощи.

Германия выделит пострадавшим на Донбассе 1,5 миллиона евро

Таким образом - Федеративная республика Германия намерена вскоре выделить 1,5 миллиона евро на проект оказания помощи Международного детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Эти данные недавно распространила пресс-служба посольства Германии в нашей стране.

Германия после принятия решения относительно предоставления очередного гранта в размере миллиона евро на гуманитарные мероприятия комиссара ООН по делам беженцев предоставит также и поддержку проекта неотложной помощи ООН ЮНИСЕФ - в размере 1,5 миллиона евро.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе замечены более 600 фактов нарушения "школьного перемирия".


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