Германия выделит пострадавшим на Донбассе 1,5 миллиона евро

Таким образом - Федеративная республика Германия намерена вскоре выделить 1,5 миллиона евро на проект оказания помощи Международного детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Эти данные недавно распространила пресс-служба посольства Германии в нашей стране.

Германия после принятия решения относительно предоставления очередного гранта в размере миллиона евро на гуманитарные мероприятия комиссара ООН по делам беженцев предоставит также и поддержку проекта неотложной помощи ООН ЮНИСЕФ - в размере 1,5 миллиона евро.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе замечены более 600 фактов нарушения "школьного перемирия".