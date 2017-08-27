Гройсман уверен, что Украина может стать Start-up нацией

Это хорошая цель для нас и я полностью убежден в ее досягаемости. Такое мнение в воскресенье, 27 августа, на своей страничке в Facebook высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также уверен, что в Украине есть все шансы для того, чтобы этого достичь. Правительство уже начало работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех.

При этом глава правительства подчеркнул, что недавно инициировал создание при правительстве инновационного совета и сейчас, опираясь на опыт Израиля, Турции и других стран, правительство отрабатывает механизм его работы.

Речь идет и об участии государства в финансовой поддержке перспективных стартапов, - пояснил Гройсман, добавив, что главное - должны обеспечить благоприятный для развития бизнеса климат. Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать"- один из самых серьезных сегодняшних вызовов, и я делаю все от меня зависящее, чтобы этого добиться", - написал Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что с начала 2017 года был произведен ремонт более 750 км украинских транспортных путей по всей стране.