Энергоблок №4 Ровенской АЭС подключен к энергосети

В данный момент ведется нагружение реакторной установки согласно технологическому регламенту безопасной эксплуатации.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Сейчас в работе находятся четыре энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 2 080 МВт. При этом замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала пока не обнаружено.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на объекте Ровенской АЭС ввелся поиск, а также устранялись причины отключения.