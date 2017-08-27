10:51 27.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Энергоблок №4 Ровенской АЭС подключен к энергосети

Энергоблок № 4 Ровенской атомной электростанции на Украине снова подключен к энергосети после экстренного отключения из-за действия автоматической защиты генератора. Об этом говорится в сообщении Национальной атомной энергогенерирующей компании.

Энергоблок №4 Ровенской АЭС подключен к энергосети

В данный момент ведется нагружение реакторной установки согласно технологическому регламенту безопасной эксплуатации.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Сейчас в работе находятся четыре энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 2 080 МВт. При этом замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала пока не обнаружено.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на объекте Ровенской АЭС ввелся поиск, а также устранялись причины отключения.


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