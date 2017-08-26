В Украине до 2020 года необходимо в два раза сократить потребление газа, - Кабмин

Такие сведения сообщает вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Согласно его словам, в целом по стране на август показатель оснащенности общедомовыми приборами учета тепла составляет 70,47%. Таким образом, это дает не менее 20% экономии.

"Установление придомовых индивидуальных тепловых пунктов, регулирующих количество подачи энергоносителя, экономит еще 15-17% расходов. К 2020 году поставлена ​​задача уменьшить примерно на 30% в целом по стране потребление газа, которое тратится на производство тепла", - отметил Зубко.

В связи с этим Украине необходимо снизить расходы газа до 2020 года на 50% - с 18 до 9 млрд кубометров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный энерготрейдер с регистрацией в Швейцарии AOT Energy открыл в Украине свое представительство. При этом основным заявленным видом деятельности ООО "АОТ Энерджи Украина" является торговля природным газом.

Кстати, компания может заниматься оптовой торговлей другими видами топлива, а также вспомогательными услугами при добыче нефти и газа.