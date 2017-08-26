07:00 26.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина готовит новый иск в ВТО против России

Правительство Украины до конца года подасть во Всемирную торговую организацию (ВТО) четвертый иск против Российской Федерации. Такое заявление на экономическом форуме в Киеве заявила замглавы Министерства экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Украина готовит новый иск в ВТО против России

Согласно ее словам, в данный момент они завершают финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции. При этом пока остается неизвестным, о какой аграрной продукции идет речь.

Также Микольская подчеркнула, нарушений торговых правил со стороны РФ намного больше чем с Украины. В связи с этим наша страна будет обращаться в ВТО по тем спорам, где у украинской стороны более сильная доказательная база.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране аграрии на сегодняшний день сумели намолотить 37,1 миллиона тонн различных зерновых. Также в эту цифру входят и зернобобовые культуры, которые были собраны аграриями на площади около 9,6 миллиона гектаров - при урожайности в среднем 38,5 центнера с гектара. 


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