Украина готовит новый иск в ВТО против России

Согласно ее словам, в данный момент они завершают финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции. При этом пока остается неизвестным, о какой аграрной продукции идет речь.

Также Микольская подчеркнула, нарушений торговых правил со стороны РФ намного больше чем с Украины. В связи с этим наша страна будет обращаться в ВТО по тем спорам, где у украинской стороны более сильная доказательная база.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране аграрии на сегодняшний день сумели намолотить 37,1 миллиона тонн различных зерновых. Также в эту цифру входят и зернобобовые культуры, которые были собраны аграриями на площади около 9,6 миллиона гектаров - при урожайности в среднем 38,5 центнера с гектара.