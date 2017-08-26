Порошенко задекларировал свыше 172 тыс. гривен от отчуждения движимого имущества

Соответствующие сведения содержатся в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно недавно полученным данным, покупателем движимого имущества Петра Порошенко стал Игорь Мозоль. Речь идет о директоре по экономической безопасности ПАО "Киевоблгаз".

Стоить отметить, что Игорь Мозоль имеет большой опыт в правоохранительной деятельности. В часности, он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве и Киевской области.

Кстати, в августе Порошенко уже задекларировал 1,23 млн гривен процентов по своим депозитным счетам в "Международном инвестиционном банке".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Иноформ", Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты полной проверки этих деклараций.