Возможности украинской экономике больше, чем мы себе представляем, - Мари Йованович

Об этом она сообщила во время экономического форума Всемирного конгресса украинцев "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между Правительством и диаспорой", передает УНН.

Согласно словам американского амбассадора, начиная с 2014 года Украине приобрела необходимую энергетическую независимость. Последние три года показывают, что украинская экономика и финансы стабилизируются .

"Необходимо продолжать реформы, искоренять коррупцию и улучшать условия для иностранных инвестиций", - сообщает Йованович.

Также посол утверждает, что за последние 22-ва года Украине не смогла достичь того, что ей удалось добиться сегодня. Международное сообщество будет продолжать помогать государству в его переменах, однако основной толчком обязан исходить от украинских политических властей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее посол США в Украине Мари Йованович провела встречу с главой Киевской облгосадминистрации - Александром Горганом, а также посетила предприятия в Бориспольском районе.