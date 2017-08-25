Возможности украинской экономике больше, чем мы себе представляем, - Мари Йованович

Посол США в Украине Мари Йованович глубоко уверена, что запас ресурсов украинской экономики велик, однако он не используется на полную мощность.
Об этом она сообщила во время экономического форума Всемирного конгресса украинцев "Поддержка экономического развития Украины: сотрудничество между Правительством и диаспорой", передает УНН.
Согласно словам американского амбассадора, начиная с 2014 года Украине приобрела необходимую энергетическую независимость. Последние три года показывают, что украинская экономика и финансы стабилизируются .
"Необходимо продолжать реформы, искоренять коррупцию и улучшать условия для иностранных инвестиций", - сообщает Йованович.
Также посол утверждает, что за последние 22-ва года Украине не смогла достичь того, что ей удалось добиться сегодня. Международное сообщество будет продолжать помогать государству в его переменах, однако основной толчком обязан исходить от украинских политических властей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее посол США в Украине Мари Йованович провела встречу с главой Киевской облгосадминистрации - Александром Горганом, а также посетила предприятия в Бориспольском районе.