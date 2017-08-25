НАБУ займется расследованием схемы "Роттердам+"

Об этом в эфире на одном из украинских телеканалов сообщил народный депутат Олег Ляшко.



В часности, чиновник настаивает на отмене решения правительства об оплате семи тысячь гривен за тысячу кубометров газа. Это решение правительства не отвечает стандартам ценообразования на рынке.



Как известно, формула закупки газа по системе "Роттердам+" предусматривает оплату не только за сам ресурс, а еще и за доставку его в украинские порты. Подобная схема реализуется и по системе "Дюссельдорф+", где дополнительная оплата идет за доставку газа к украино-словацкой границе.



В начале 2016 года Кабинет министров Украины принял постановление об уравнении цен на газ для украинских жителей и промышленных предприятий. Таким образом, цены на газ для населения с 1 октября поднялись на 17-19%.



К слову, радикальная партия подала специальный законопроект в Верховную Раду с целью отмены данного решения, однако в регламент он так и не попал.



Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Соломенский районный суд г. Киева признал необоснованными заявления Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования по факту утверждения должностными лицами НКРЭКУ формулы "Роттердам +".