20:38 25.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кубив ждет рассмотрения бюджета на 2018 год уже сентябре

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив просит спикера Парубия внести проект принятия бюджета на 2018 год в регламент Рады как можно скорее.

Кубив ждет рассмотрения бюджета на 2018 год уже сентябре

Об этом министр сказал на встрече с журналистами, передает телеканал "112 Украина".

Согласно словам министра, подготовка проекта бюджета формировалась начиная с января 2017 года. Проводились профильные встречи с главами фракций партий в парламенте, а также с профильными руководителями министерств всех отраслей.

В учет были взяты все внесения и поправки от депутатов и профильных комитетов. Проведены отдельные встречи с главой и прьмьер-министром украинского государства для внесения дополнительных правок. 

"Я не могу точно назвать вам приоритеты развития в этом году. Все находится в "подвешенном" состоянии. Мы ожидаем рассмотреть имевшийся вариант на первой ж пленарной недели с 15 сентября", - говорит Кубив.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Кубив настоял на том, чтобы цену на газ в 2018 году для населения не поднимать. Соответствующее решение было внесено в проект бюджета на 2018 год.
 


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