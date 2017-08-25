Более 20 млрд гривен потрачено на ремонт украинских дорог, - Гройсман

Согласно словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в этом году финансирование на реставрацию дорожных путей достигло максимальной отметки. В результате ремонта в эксплуатацию введено 40 тыс. км автомобильный путей.

В частности, сообщает министр, ведутся работы по строительству новый магистралей. Например, магистраль Львов-Одеса, проходящая через Винницу, Николаев и Херсон, заработает уже в течении трех лет.

"Ежемесячно мы проводим инспекции основных отремонтированных участков, проводим ревизию по регионам и областям, подсчитываем растраты на ремонт дорожного полотна в локальных районах по всей Украине", - отметил глава правительства.

Кстати, реформа автомобильной инфраструктуры в Украине проводится по европейским стандартам. Сам процес изменений затормаживается из-за проведения процедуры тендеров.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский премьер не намерен терпеть некачественный ремонт автодорог. К примеру, перед "Укравтодором" сей час поставлена трудная задача - обеспечить отличный ремонт автодорог.