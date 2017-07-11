250 миллионов гривен выделят на нужды Госспецсвязи

Так, было принято решение про выделение 250 миллионов гривен для нужд Госспецсвязи. Эти средства будут нужны, чтобы бороться с кибератаками. Также был одобрен список госучреждений, что будут должны предотвратить киберугрозу. Такое сообщение поступило от А. Турчинова.

Согласно его словам – эти средства выделят для Госспецсвязи, ведь недавно после серьезной кибератаки были сделаны выводы. Турчинов добавил, что информресурс госорганов во время атаки изменений не претерпели.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко анонсировал выделение 1,4 миллиарда гривен на завод боеприпасов.