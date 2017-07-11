01:00 11.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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250 миллионов гривен выделят на нужды Госспецсвязи

В процессе последнего заседания в СНБО приняли решение касательно выделения средств на потребности Госспецсвязи.

250 миллионов гривен выделят на нужды Госспецсвязи

Так, было принято решение про выделение 250 миллионов гривен для нужд Госспецсвязи. Эти средства будут нужны, чтобы бороться с кибератаками. Также был одобрен список госучреждений, что будут должны предотвратить киберугрозу. Такое сообщение поступило от А. Турчинова.

Согласно его словам – эти средства выделят для Госспецсвязи, ведь недавно после серьезной кибератаки были сделаны выводы. Турчинов добавил, что информресурс госорганов во время атаки изменений не претерпели.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко анонсировал выделение 1,4 миллиарда гривен на завод боеприпасов.


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