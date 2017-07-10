В Украине наполовину выросли запасы газа

Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО Укртрансгаз.

Согласно недавно полученным сведениям, с восьмого июля хранилища пополнились на 3 млрд 828,31 млн куб. м – с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 11 млрд 928,74 млн куб. м.

Таким образом, сегодняшнее запасы на 21,5% больше, чем в июле прошлого года.

В свою очеедь на 2,1% меньше, чем на 8 июля 2015 года (12 млрд 187,51 млн куб. м) и на 17,7% меньше, чем на 8 июля 2014 года (14 млрд 485,98 млн куб. м).

К слову, в период с 1 по 8 июля 2017 года Украина пополнила ПХГ на 389 млн куб. м газа или 48,63 млн куб. м/сутки, тогда как в июне ежесуточная закачка в среднем составила 49,88 млн куб. м, в мае – 51,86 млн куб. м/сутки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране добыча в январе-апреле природного газа составила 6,8 миллиарда кубометров.