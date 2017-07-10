Украина расширит санкционный список против России, - Турчинов

Соответствующее поручение ведомства получили в понедельник, 10 июля. Об этом на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, поручение касается представления в ближайшее время предложения от СНБО по расширению санкционного списка. Вместе с тем Турчинов отметил, что такое решение связано с тем, что Европейский союз и Соединенные Штаты Америки приняли решение о введении новых санкций против РФ.

Мы не можем не учесть эти инициативы наших стратегических партнеров и именно поэтому поручено внести соответствующие предложения, - пояснил секретарь СНБО, добавив, что как только предложения поступят, Совбез примет решение о расширении списка персональных, экономических и специальных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп пообещал, что санкции против России останутся в силе до решения украинской и сирийской проблем.