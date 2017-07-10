Цена нефти Brent поднялась выше 47 долларов за баррель

По состоянию на понедельник, 10 июля 2017 года, фьючерсы на нефть поднялись выше отметки в 47 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.
Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке в 47,13 долларов за баррель.
В свою очередь это на 0,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее работники СБУ совместно с полицией в Мариуполе конфисковали около 45 тонн фальсифицированных нефтепродуктов на общую сумму свыше 1 млн гривен. Согласно протоколу испытаний Научно-исследовательской лаборатории экспертиз, нефтепродукты не соответствуют требованиям ГОСТ.