Цена нефти Brent поднялась выше 47 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке в 47,13 долларов за баррель.

В свою очередь это на 0,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее работники СБУ совместно с полицией в Мариуполе конфисковали около 45 тонн фальсифицированных нефтепродуктов на общую сумму свыше 1 млн гривен. Согласно протоколу испытаний Научно-исследовательской лаборатории экспертиз, нефтепродукты не соответствуют требованиям ГОСТ.