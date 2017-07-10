12:25 10.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко задекларировал еще 1,2 млн грн дохода от вкладов в МИБе

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 1,2 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Порошенко задекларировал еще 1,2 млн грн дохода от вкладов в МИБе

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

По предварительным данным, украинский лидер задекларировал 1 119 243 гривны процентов от вкладов в МИБ. 

В часности, 130 117 гривен, еще 130 117 гривен, 91 082 гривны, 294 931 гриву и 552 996 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно требований финансового контроля с целью предотвращения коррупции" появился на сайте Верховной Раде Украины.


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