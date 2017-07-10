Наличный доллар в понедельник понизился до 26,12 гривен

Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по до 26,12 гривен, а евро можно купить 29,86 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00-25,96, продажи 25,97-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8419, продажи - 26,1196 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,30-29,45, продажи - 29,55-30,20 гривен за евро.

Средний курс покупки евро составляет 29,2427, продажи - 29,8575 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,250, продажи - 4,250 - 5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,029, продажи - 4,422 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 7 июля, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, доллар можно было купить по 26,12 гривен, а евро продавался по 29,83 гривен.