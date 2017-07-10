"Нафтогаз" провел первый раунд переговоры с "Газпром", - Коболев

Следующий раунд переговоров состоится на текущей неделе. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев,

По его словам, это была первая встреча. Детали ее пока раскрывать нельзя, - заявил Коболев.

Напомним, "Нафтогаз" и "Газпром" проводят серию переговоров по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УРА-Информ, ранее арбитраж рекомендовал сторонам согласовать сумму претензий. В случае, если стороны не придут к компромиссу, суд определит суммы самостоятельно.

В свою очередь, российский регулятор считает, что решение арбитража свидетельствует о том, что суд вынес вердикт в пользу "Газпрома", и теперь, "Нафтогаз Украины" должен выплатить российской стороне 1,7 миллиардов долларов.