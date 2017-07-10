НАБУ расследует уголовные дела на 84 млрд гривен

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Как отмечается, в совершении этих уголовных коррупционных правонарушений подозревают 221 человека.

По материалам расследований в суд направлено 75 дел. Кроме того, обвинительные акты составлены в отношении 121 человека.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сотрудники Национального антикоррупционного бюро в четверг утром, 6 июля, пришли с обыском в главный офис "ПриватБанка", который расположен в Днепре.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела против должностных лиц банка, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и растрате средств финучреждения в особо крупных размерах.