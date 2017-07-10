16:57 10.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НАБУ расследует уголовные дела на 84 млрд гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 381 уголовное дело. В часности, размер предмета преступления составляет 84 млрд грн.

НАБУ расследует уголовные дела на 84 млрд гривен

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Как отмечается, в совершении этих уголовных коррупционных правонарушений подозревают 221 человека. 

По материалам расследований в суд направлено 75 дел. Кроме того, обвинительные акты составлены в отношении 121 человека.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сотрудники Национального антикоррупционного бюро в четверг утром, 6 июля, пришли с обыском в главный офис "ПриватБанка", который расположен в Днепре. 

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела против должностных лиц банка, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и растрате средств финучреждения в особо крупных размерах.


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