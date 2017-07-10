На завод по производству боеприпасов выделят 1,4 миллиарда гривен, - Порошенко

Так, средства должны быть выделены на создание завода, который будет заниматься производством боеприпасов – согласно всем нормам НАТО. Такое сообщение сделал П. Порошенко в рамках заседания СНБО. Так, уже принято решение про направление немалой части госбюджета на оборону и на безопасность.

Было внесено такое предложение – направить средства на оборону и на безопасность, на завод. Который будет производить боеприпасы с внедрением новых технологий – согласно нормам НАТО. Также глава страны добавил, что предложено выделить 1,4 миллиарда гривен для создания такого завода.

Как сообщал УРА-Информ, НАТО предоставит Украине все для спутниковой связи.