19:10 10.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100169335:labazovych

МАУ должна около 400 млн гривен в государственный бюджет, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о крупнейшим долге компании "Международные авиалинии Украины". Так, в государственный бюджет МАУ задолжало по меньшей мере 400 млн гривен.

МАУ должна около 400 млн гривен в государственный бюджет, - Омелян

Соответствующие данные Омелан сообщил на своей странице в соцсети в Facebook.

Согласно его словам, ведомство снизило аэропортовые тарифы и сборы для всех без исключения авиакомпаний. 

Кроме того, авиакомпания до этого времени совсем не чувствовала по отношению к себе дискриминационных условий, так же получила максимальные скидки

"МАУ должна около 400 млн гривен в государственный бюджет, дополнительные скидки являютсявообще подарком с неба", - отметил украинский министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к 2020 году украинской стране необходимо сократить уровень смертности на дорогах как минимум в два раза. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на заседании правительства.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив