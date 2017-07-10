МАУ должна около 400 млн гривен в государственный бюджет, - Омелян

Соответствующие данные Омелан сообщил на своей странице в соцсети в Facebook.

Согласно его словам, ведомство снизило аэропортовые тарифы и сборы для всех без исключения авиакомпаний.

Кроме того, авиакомпания до этого времени совсем не чувствовала по отношению к себе дискриминационных условий, так же получила максимальные скидки

"МАУ должна около 400 млн гривен в государственный бюджет, дополнительные скидки являютсявообще подарком с неба", - отметил украинский министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к 2020 году украинской стране необходимо сократить уровень смертности на дорогах как минимум в два раза. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на заседании правительства.