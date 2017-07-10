21:52 10.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман в четверг представит пенсионную реформу на заседании БПП, - Кононенко

Проект пенсионной реформы в четверг будет внесен на рассмотрение фракции "Блока Петра Порошенко".

Гройсман в четверг представит пенсионную реформу на заседании БПП, - Кононенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр социальной политики Андрей Рева 13 июля представят документ на внеочередном заседании фракции.

Об этом в понедельник, 10 июля, журналистам сообщил заместитель главы фракции Игорь Кононенко. Он также отметил, что уже есть в плане рассмотрение пенсионной реформы в четверг.

Планируется, что на фракции будет премьер-министр и министр социальной политики господин Рева, - пояснил политик, добавив, что глава в четверг на внеочередном заседании фракции также обсудят представления генерального прокурора на снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий сегодня заявил, что на этой пленарной неделе Верховная Рада Украины должна рассмотреть пенсионную и образовательную реформы, инициированные правительством.


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