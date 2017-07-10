Главное улучшить уровень жизни людей, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в Киеве в понедельник, 10 июля.

Как написал в своем Тwitter https://twitter.com/VGroysman Владимир Гройсман, Украине удалось преодолеть вызовы в экономике. Потеряли из-за агрессии РФ более 16% ВВП. "Но мы остановили падение, и перешли к экономическому росту".

Гройсман добавил, что из-за агрессии РФ Украина находится в сложных экономических условиях. "Из-за агрессии мы живем в сложных экономических условиях и предусматриваем больше 5% ВВП на оборону. Имеем жертвы среди военных и гражданских", – написал он.

Премьер подчеркнул, что сейчас перед украинским правительством стоят очень серьезные задачи. "Каким образом ускорить наш экономический рост, каким образом, – самое главное, – улучшить уровень жизни людей и сегодня мы этим вопросом занимаемся, чтобы обеспечить быстрое проведение реформ", – отметил Гройсман.

Как ранее сообщал УРА-Информ, глава правительства Украины Владимир Гройсман глубоко убежден, что российская агрессия может стать объединяющим фактором для всего мира.