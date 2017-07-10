Ryanair выдвинула новые требования Борисполю

Такие сведения сообщил глава аэропорта Павел Рябикин в ходе пресс-конференции в Киеве. Согласно словам Рябкина, международный партнер утверждает, что спорные вопросы должны решатся в Лондонском арбитраже с применением лондонского права.

В свою очередь Украина требует, чтобы вопросы решались в судебном порядке в украинских инстанциях.

Также Рябикин подчеркнул, что ряд этих альтернатив не соответствуют украинскому законодательству.

Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри.

Таким образом, о совместном сотрудничестве не может идти и речи, пока не будут сняты все разногласия с Ryanair.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в День Конституции, 28 июня, в международном аэропорту "Борисполь" образовались длинные очереди на паспортный контроль.