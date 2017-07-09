20:32 09.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гутерриш пообещал гуманитарную помощь Украине

Организация объединенных наций и дальше будет предоставлять гуманитарную помощь Украине.

Гутерриш пообещал гуманитарную помощь Украине

ООН готова помочь стране в проведении реформ. Об этом в воскресенье, 9 июля, в Киеве во время встречи с перемер-министров Украины Владимиров Гройсманов заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он также подчеркнул, что гуманитарные программы предназначены для облегчения жизнь вынужденным переселенцам, а также тем, кто проживает вблизи линии соприкосновения и зоны, где идут боевые действия. ООН также обещает полную поддержку правительства в вопросе проведения реформ, – сказал Гуттериш, добавив, он с внимательно следил за Конференцией по вопросам реформ в Украине, которая прошла в четверг в Лондоне, и заявляет о готовности ООН продолжать помощь Украине проведении реформ в государстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, который в воскресенье, 9 июля, прибыл с визитом в Украину, в настоящее время уже находится в Администрации президента. Тут должна состоятся его встреча с Петром Порошенко.


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