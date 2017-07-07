Всемирный банк призвал Украину бороться с бедностью

Об этом он сказал в ходе Международного форума по реформам в Украине, который проходил в Лондоне.

По словам Мюллера, необходимо провести реформу земельных отношений, а также повысить соцстандарты и уровень жизни граждан.

"Впрочем, есть и еще один вызов - борьба с бедностью и улучшения уровня и стандартов жизни", - отметил представитель Всемирного банка.

Напоследок Мюллер заверил представителей украинского правительства в том, что Всемирный банк разделяет стремление правительства в вопросе модернизации системы социальной помощи в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", каждый пятый ребенок в развитых странах живет за чертой бедности. При этом каждый восьмой ребенок питается нерегулярно.