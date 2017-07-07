Украинские аграрии намолотили два миллиона тонн зерна

Так, такое количество зерна намолотили при урожайности в среднем 31 ц/га. Такое сообщение поступило от Минагрополитики страны. Согласно предоставленным данным – на данном этапе уже собрали пшеницу 615 тысяч тонн. Кроме того – ячмень собрали в объеме 1,3 миллиона тонн. Рожь – 0,4 тысячи тонн. При этом в Минагрополитики подчеркивают также, что уже стартовала уборка рапса.

Как сообщал УРА-Информ, в стране в марте 2017 г. стартовали полевые работы. К марту успели засеять 600 гектаров, при этом из них 500 – горохом и еще 60 гектаров было засеяно ячменем.