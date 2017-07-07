18:53 07.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские аграрии намолотили два миллиона тонн зерна

Сельхозпроизводители на данном этапе уже сумели намолотить примерно 2,1 миллиона тонн зерновых.

Украинские аграрии намолотили два миллиона тонн зерна

Так, такое количество зерна намолотили при урожайности в среднем 31 ц/га. Такое сообщение поступило от Минагрополитики страны. Согласно предоставленным данным – на данном этапе уже собрали пшеницу 615 тысяч тонн. Кроме того – ячмень собрали в объеме 1,3 миллиона тонн. Рожь – 0,4 тысячи тонн. При этом в Минагрополитики подчеркивают также, что уже стартовала уборка рапса.

Как сообщал УРА-Информ, в стране в марте 2017 г. стартовали полевые работы. К марту успели засеять 600 гектаров, при этом из них 500 – горохом и еще 60 гектаров было засеяно ячменем. 


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