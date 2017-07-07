Украина и Китай договорились о строительстве бетонной дороги

Так, должна быть вскоре построена автодорога из бетона сообщением Одесса-Николаев. Соглашение с Китаем было недавно подписано С. Новаком – представителем Укравтодора, а также представителями China Road and Bridge Corporation. Такие сведения распространила пресс-служба Мининфраструктуры.

Стороны договорились в течение нынешнего 2017 г. приступить к подготовке проекта, предполагающего проведение реконструкции автодороги Одесса-Николаев-Херсон. Данный проект должен быть реализован в два этапа.

Как сообщал УРА-Информ, в мае П. Порошенко открыл участок отремонтированной дороги на Одесчине.