22:00 07.07.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Китай договорились о строительстве бетонной дороги

В присутствии украинского замминистра инфраструктуры было подписано соглашение касательно строительства новой дороги.

Украина и Китай договорились о строительстве бетонной дороги

Так, должна быть вскоре построена автодорога из бетона сообщением Одесса-Николаев. Соглашение с Китаем было недавно подписано С. Новаком – представителем Укравтодора, а также представителями China Road and Bridge Corporation. Такие сведения распространила пресс-служба Мининфраструктуры.

Стороны договорились в течение нынешнего 2017 г. приступить к подготовке проекта, предполагающего проведение реконструкции автодороги Одесса-Николаев-Херсон. Данный проект должен быть реализован в два этапа.

Как сообщал УРА-Информ, в мае П. Порошенко открыл участок отремонтированной дороги на Одесчине.


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