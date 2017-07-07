Наличный доллар в пятницу понизился до 26,12 гривен

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 26,12 гривен, а евро продается по 29,83 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00-25,95, продажи 25,98-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8564, продажи - 26,1235 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,35-29,42, продажи - 29,60-30,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,2468, продажи - 29,8340 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,250, продажи - 4,280 - 5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,018, продажи - 4,403 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 6 июля, наличный доллар повысился на семь копеек. Наличный евро набрал девять копеек.

Таким образом, вчера доллар продавался по 26,14 гривен, а евро можно было купить по 29,76 гривен.