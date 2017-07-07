15:22 07.07.2017 | Экономика | Новости
100169206:mysnichenko

Гройсман призвал Британию инвестировать в Украину

Согласно словам премьера Гройсмана, Украина – очень интересная страна для вложении я средств.

Гройсман призвал Британию инвестировать в Украину

Так, Гройсман уже призвал Британию заниматься инвестированием денег в Украину. Гройсман сделал такое заявление в рамках инвестиционной конференции в Лондоне. Согласно его словам – Украина – конкурентна.

В мире есть не так много государств, имеющих такие же возможности и интересные для вложения денег. И сейчас следует принять решение касательно инвестирования, решение про выход на украинский рынок – уточнил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман призывал бизнес Израиля инвестировать в Украину. Также премьер поведал и про новые проекты Украины в сфере энергетики.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив