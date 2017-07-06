Вилкул в 2015 году не уплатил 19,6 миллионов гривен налогов - ГФС

Главное управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области провело внеплановую проверку и установило, что Вилкул в бюджет не внес налоги на доходы физических лиц, а также не уплатил военный сбор. Об этом в четверг утром, 6 июля на своей страничке в социальной сети сообщила испоняющий обязанности начальника главного управления ГФС в области Оксана Томчук.

По ее словам, после проверки электронной декларации за 2015 год, установлено превышение средств над общей суммой полученных лицом доходов на 72,9 миллионов гривен и с этой суммы налоги не были уплачены. Поскольку Вилкул имеет статус народного депутата Украины, материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения лица и уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах, - пояснила она.

В свою очередь, в партии "Оппозиционный блок" заявили, что информация Томчук является "попыткой власти уничтожить оппозицию с помощью силовых структур".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко заявил, что для закрытия дела против народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, он должен уплатить налоги.