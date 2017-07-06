В Украине около семи миллионов не платят пенсионных взносов, - Рева

У нас проблема не в плохой демографии, как некоторые пытаются убедить правительство, а в том, что огромная часть трудового населения находится "в тени" и не платит взносов в пенсионную систему. Об этом в среду вечером, 5 июля, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По мнению министра, реформирование пенсионной системы должно повлиять на рынок труда. Новые требования к страховому стажу создадут условия, при которых сотрудники будут требовать оформлять их официально.

Реформа поможет устранить причины, которые привели к фактическому банкротству Пенсионного фонда, - уверен министр, добавив, что правительство ставило целью не уменьшение количества пенсионеров через повышение пенсионного возраста, а расширение круга плательщиков единого социального взноса.

Повышение пенсионного возраста не решает причины проблем Пенсионного фонда. Оно однозначно поставит в проигрышное положение и тех, кто минимизировал расходы за неуплату взносов, и тех, кто работал честно в течение всей жизни и зарабатывал на пенсию, - пояснил Рева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Рева заявлял, что увеличение страхового стажа начнется с 1 января 2018 года.