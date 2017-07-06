11:17 06.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина отправила на экспорт сливочного масла на 31 миллион долларов

Наша страна в течение января-мая 2017 г. уже отправила на экспорт сливочное масло на сумму 31 миллион долларов.

Украина отправила на экспорт сливочного масла на 31 миллион долларов

Такие данные сегодня – шестого июля – приводит Госстат. Согласно этой информации – страна отправила масло в Марокко – на общую сумму в 6,4 миллиона долларов, а также в Казахстан – примерно на 4,3 миллиона долларов. Молдова получила от Украины масла на 2,4 миллиона долларов.

А импорт же масла в течение пяти последних месяцев 2017-го года был осуществлен примерно на 890 тысяч долларов. Известно также, что по результатам 2016 г. из Украины было экспортировано молочной продукции меньше на 11 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, экспорт из Украины возрос за последнее время на 32%.


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