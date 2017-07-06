Украина наращивает объемы экспорта вина

Такие данные недавно были распространены Госстатом. Согласно данным – вино было за последнее время отправлено на экспорт на 12 миллионов долларов. То есть – примерно в 2,4 раза больше, чем было экспортировано за период с января по апрель 2016 г.

К примеру, в европейские государства в течение четырех месяцев наша страна отправила вино на 113 тысяч долларов. При этом за указанный период страна импортировала вино на 23 миллиона долларов. Это – примерно на 0,8 процента больше, чем было в такой же период прошлого года.

Как сообщал УРА-Информ, недавно на Киевщине было прекращено производство алкогольного фальсификата.