Нефть Brent торгуется выше 48 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке в 48,10 долларов за баррель.

В свою очередь это на 0,50% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Минобороны объявило тендер на закупку нефти и дистиллятов на общую сумму 132 500 000 грн. При этом, закупка состояла из двух лотов. Ожидаемая стоимость второго лота составляла 66 250 000 грн, и победу за ним получило отечественное ПАО "Укргаздобыча", предложив цену в 66 125 000.