Нефть Brent торгуется выше 48 долларов за баррель

По состоянию на шестое июля 2017 года, цена нефти североморской марки Brent поднялась выше отметки в 48 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.
Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке в 48,10 долларов за баррель.
В свою очередь это на 0,50% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Минобороны объявило тендер на закупку нефти и дистиллятов на общую сумму 132 500 000 грн. При этом, закупка состояла из двух лотов. Ожидаемая стоимость второго лота составляла 66 250 000 грн, и победу за ним получило отечественное ПАО "Укргаздобыча", предложив цену в 66 125 000.