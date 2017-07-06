08:58 06.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100169102:labazovych

Нефть Brent торгуется выше 48 долларов за баррель

По состоянию на шестое июля 2017 года, цена нефти североморской марки Brent поднялась выше отметки в 48 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 48 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, нефть Brent торговалась на отметке в 48,10 долларов за баррель.

В свою очередь это на 0,50% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Минобороны объявило тендер на закупку нефти и дистиллятов на общую сумму 132 500 000 грн. При этом, закупка состояла из двух лотов. Ожидаемая стоимость второго лота составляла 66 250 000 грн, и победу за ним получило отечественное ПАО "Укргаздобыча", предложив цену в 66 125 000.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив