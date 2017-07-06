17:54 06.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк ждет один из траншей МВФ в 2018 году

Украинский Нацбанк уже поменял собственный прогноз касательно траншей от МВФ.

Нацбанк ждет один из траншей МВФ в 2018 году

Так, был изменен прогноз получения от Валютного Фонда нашей страной траншей. Такое сообщение сегодня поступило от Я. Смолия – и.о. главы Нацбанка страны. Согласно данным – был недавно изменен прогноз по срокам получения траншей.

От Фонда в 2017 г. ждут трех миллиардов долларов траншей, и ждут продолжения сотрудничества – страной планируется получение средств также и в следующем году. А задержки же с поступлениями обусловлены отложенным рассмотрением основных необходимых законов парламентом Украины. Депутаты начнут активнее работать осенью, и потому один транш перенесут на 2018 г. – добавил Смолий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Данилюк анонсировал получение Украиной осенью нового транша от МВФ.


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