21:32 06.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Национальный банк Украины в четверг, 6 июля, принял решение сохранил учетную ставку на прежнем уровне 12,5% годовых.

Нацбанк сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Соответствующее решение приняло правление Национального банка. Как сообщает пресс-служба регулятора, решение связано с необходимостью нивелировать риски для достижения целей инфляции в 2017-2018 годах.

При этом Правление убеждено, что устойчивое и существенное снижение процентных ставок по кредитам для реального сектора экономики возможно лишь при достижении ценовой стабильности.

Кроме того, смягчение монетарной политики, которое уже произошло в текущем году, еще имеет потенциал для содействия экономическому развитию в дальнейшем, поскольку еще не в полной мере отразилось в снижении процентных ставок банков, прежде всего государственных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае Нацбанк понизил учетную ставку с 13% до 12,5% в годовом измерении. Снижение учетной ставки НБУ свидетельствует о падении уровня инфляции и ускорении темпов экономического роста в стране.


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