Нацбанк на четверг вновь ослабил гривну

100 долл - 2611,9317 грн;

100 евро - 2959,0574 грн;

10 российских рублей - 4,3840 грн.

При этом регулятор установил на 6 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1024.753597;

Серебро - 13.394096;

Платина - 762.497958;

Палладий - 716.311390.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 5 июля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2601,7365 грн;

100 евро - 2953,7514 грн;

10 российских рублей - 4,3926 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.