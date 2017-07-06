08:15 06.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что Украина выполняет программу сотрудничества с МВФ

Правительство Украины вместе с Верховной Радой и президентом планово выполняют программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Гройсман заверил, что Украина выполняет программу сотрудничества с МВФ

Мы работает, а распространенная сейчас информация о возможной отсрочке предоставления Украине очередного транша от МВФ не является свидетельством каких-то осложнений. Об этом в среду, 5 июля, на брифинге заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава правительства напомнил, что речь идет о реформах и их проведении и попросил СМИ не драматизировать ситуацию.

Мы работаем над пенсионной реформой в интересах украинских пенсионеров, мы работаем над тем, чтобы повысить эффективность управления государственным компаниями и продажей того, что неэффективно используется государством, - чтобы были инвестиции и рабочие места. Мы говорим об изменениях, - заявил Гройсман, комментируя сотрудничество Украины и МВФ.

Напомним, ранее появилась информация, что Международный валютный фонд отложил выделение Украине пятого транша финансовой помощи в размере 1,9 миллиардов долларов до осени.

Как сообщал УРА-Информ, Данилюк заявил вчера, что в Минфине ожидают получения очередного транша МВФ уже осенью.


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