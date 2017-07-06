Докапитализация ПриватБанка стоила государству 7% ВВП, - Нацбанк

Об этом говорится в оценке совета НБУ деятельности правления по развитию банковской системы.

Так, решение о дополнительной докапитализации этого банка на сумму 38,5 млрд гривен, указанные расходы государства могут вырасти до суммы, эквивалентной примерно 7% ВВП.

Также совет Национального банка подчеркнул недостаточную работу правления Национального банка по обеспечению надзора за деятельностью Приватбанка.

"Запоздалые действия правления Национального банка не способствовали принятию своевременных мер по стабилизации ситуации и минимизации финансовых потерь", - говорится в сообщении.

В результате кризиса наша страна понесла и другие расходы. К примеру, на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, которое необходимо было осуществить из-за необходимости в осуществлении значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков.

В часности, на такое финансирование было потрачено 4,4% ВВП. Также 2, 5% ВВП было потеряно на рефинансирование тех банков, которые в дальнейшем были признаны неплатежеспособными в 2008-09 годах и в 2014 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национализированный Приватбанк нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн, которое судя по всему, начнется в конце июня.