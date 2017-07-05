11:18 05.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине из-за АЧС убытки свиноводства составили 200 миллионов гривен

Начиная с самой первой вспышки в нашей стране АЧС убытки от данного вируса уже составили 200 миллионов гривен.

В Украине из-за АЧС убытки свиноводства составили 200 миллионов гривен

Такое сообщение поступило от одной из общественных организаций. Согласно этим данным – ранее глава Госпродпотребслужбы – В. Лапа, отмечал, что с даты, когда была замечена первая вспышка вируса, уже убытков было понесено примерно на 200 миллионов гривен.

Прохоренко при этом добавил, что уже к 2020 г. наша страна, вполне вероятно, лишится по причине АЧС четырех миллиардов гривен. Это будет в том случае, если сохранится такая ситуация с распространением АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, очередная вспышка АЧС замечена на Полтавщине.


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