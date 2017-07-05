В Украине из-за АЧС убытки свиноводства составили 200 миллионов гривен

Такое сообщение поступило от одной из общественных организаций. Согласно этим данным – ранее глава Госпродпотребслужбы – В. Лапа, отмечал, что с даты, когда была замечена первая вспышка вируса, уже убытков было понесено примерно на 200 миллионов гривен.

Прохоренко при этом добавил, что уже к 2020 г. наша страна, вполне вероятно, лишится по причине АЧС четырех миллиардов гривен. Это будет в том случае, если сохранится такая ситуация с распространением АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, очередная вспышка АЧС замечена на Полтавщине.